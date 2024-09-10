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15:40, 10 сентября 2024Мир

Еврокомиссия обвинила Венгрию в потенциальном нарушении законов ЕС

Еврокомиссия: отправка Венгрией беженцев в Брюссель нарушила бы законы ЕС

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Реализация обещания Венгрии отправлять беженцев в Брюссель нарушила бы законы Европейского союза (ЕС). Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер, сообщает РИА Новости.

«Такие действия в случае их осуществления стали бы нарушения правил ЕС. Кроме того, это может подорвать безопасность шенгенского пространства», — отметила она.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕК находится в контакте с Будапештом, чтобы он воздержался от реализации своего обещания.

Уточняется, что в августе глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш сказал, что если Брюссель хочет принимать мигрантов, то Будапешт будет их «отправлять туда».

Ранее Гуйяш заявил, что Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу со стороны Евросоюза и не изменит свою миграционную политику. Он подчеркнул, что решение европейского суда оштрафовать венгерское правительство на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев является несправедливым и оскорбительным.

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      Виктория Кондратьева
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