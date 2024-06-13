Глава канцелярии Орбана Гуйяш: Венгрия отказалась реагировать на шантаж ЕС из-за беженцев

Венгрия отказалась реагировать на финансовый шантаж Европейского союза (ЕС) и не будет корректировать свою миграционную политику. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает портал About Hungary.

«Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу со стороны Евросоюза и не изменит свою миграционную политику. Нормальный суд никогда бы не вынес такое решение», — заявил политик.

Гуйяш отметил, что считает постановление суда ЕС «оскорбительным, несправедливым и неприемлемым». Он добавил, что решение полностью противоречит всему, что «Будапешт думает о европейском праве, венгерской конституции, защите внешних границ и эффективных действиях по борьбе с миграцией».

Ранее суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев. По мнению суда, Венгрия нарушает единство сообщества, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.