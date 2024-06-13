Суд ЕС оштрафовал Венгрию из-за беженцев

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро из-за беженцев

Суд Европейского союза (ЕС) оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки», — отмечается в заявлении.

В судебной инстанции также обвинили Будапешт в подрыве солидарности между странами сообщества и игнорировании европейских правовых стандартов. По их мнению, Венгрия нарушает единство Евросоюза, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Брюссель опасается, что Будапешт будет и далее отказывать Киеву в членстве из-за невыполнения своих обязательств в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров.