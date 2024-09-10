ФСБ задержала помогавших украинским мошенникам финансировать ВСУ россиян

В Челябинске задержали работавших на украинских мошенников россиян

В Челябинске задержали двух россиян, помогавших украинским телефонным мошенникам. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, два уроженца Кургана, используя GSM-шлюз, SIM-бокс и SIM-карты из-за рубежа, незаконно активировались в аккаунтах мессенджеров, социальных сетях, через которые распространялась ложная информация от имени фейковых сотрудников спецслужб. Эти узлы связи использовались украинскими мошенническими кол-центрами для вымогательства денег у россиян, которые шли на финансирование ВСУ.

Силовики изъяли телекоммуникационное оборудование, средства связи, 780 SIM-карт и ноутбук.

9 сентября сообщалось, что в Москве полицейские задержали двух 18-летних россиян, работавших на телефонных мошенников.