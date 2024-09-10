Глава поселения в Новой Москве внезапно умер после победы на выборах

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Гасанов победил на выборах и умер

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов внезапно умер после победы на прошедших выборах. О кончине чиновника сообщается на сайте поселения.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов Магомед-Загир Гасанович», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Заместитель Гасанова Вадим Крылов охарактеризовал его как хорошего руководителя, отметив, что был с ним давно знаком. «Он был главой поселения Воскресенска долгое время, за которое наше поселение преобразилось. У нас набережная была сделана при его содействии, благоустройство и все остальное. Преобразился Дом культуры — сделали капитальный ремонт, открыли кружки и секции», — приводит слова заместителя главы Telegram-канал msk1_news.

Ранее стало известно, что глава сельского поселения в Волгоградской области Михаил Зенин умер на следующий день после похорон погибшего на специальной военной операции брата.