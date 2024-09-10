Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 10 сентября 2024Россия

Российский чиновник умер на следующий день после похорон погибшего на СВО брата

Волгоградский чиновник Зенин похоронил погибшего на СВО брата и через день умер

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин умер на следующий день после похорон погибшего на специальной военной операции (СВО) брата. Об этом сообщает V1.RU.

«Похоронил брата, а на следующий день утром умер сам. Видимо, не выдержало сердце. Как говорят, приехал домой на машине, водитель его оставил, и он в машине скончался», — рассказал один из местных жителей.

Мужчина также сообщил, что чиновника попытались реанимировать медики, однако сделать этого не удалось.

Материалы по теме:
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024

Похороны Зенина состоялись 10 сентября. Отмечается, что из близких у него остались жена и трое детей.

Ранее стало известно, что вдова участника специальной военной операции из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим спустя почти год. Боец сгорел в танке на поле боя, никаких останков внутри не обнаружили, технику долго не могли эвакуировать, поэтому бюрократические процедуры затянулись на девять месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о массированной атаке беспилотников ВСУ на регионы России

      Российская полиция накрыла бордель в массажном салоне и попала на видео

      Шойгу обвинил Украину в срыве инициативы по отказу от ударов по энергообъектам

      Tesla добилась от Евросоюза снижения пошлин на произведенные в Китае машины

      В Раде обвинили главкома ВСУ в попытках скрыть провалы на фронте

      У россиянки остановилось сердце из-за утаенной от врачей детали

      Российские таможенники нашли в автомобиле экзотического лемура и показали его на видео

      Российский чиновник умер на следующий день после похорон погибшего на СВО брата

      Россиян предупредили о росте цен на автомобили на 20 процентов

      Вред сигарет и вейпов сравнили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше