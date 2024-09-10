Российский чиновник умер на следующий день после похорон погибшего на СВО брата

Волгоградский чиновник Зенин похоронил погибшего на СВО брата и через день умер

Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин умер на следующий день после похорон погибшего на специальной военной операции (СВО) брата. Об этом сообщает V1.RU.

«Похоронил брата, а на следующий день утром умер сам. Видимо, не выдержало сердце. Как говорят, приехал домой на машине, водитель его оставил, и он в машине скончался», — рассказал один из местных жителей.

Мужчина также сообщил, что чиновника попытались реанимировать медики, однако сделать этого не удалось.

Похороны Зенина состоялись 10 сентября. Отмечается, что из близких у него остались жена и трое детей.

Ранее стало известно, что вдова участника специальной военной операции из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим спустя почти год. Боец сгорел в танке на поле боя, никаких останков внутри не обнаружили, технику долго не могли эвакуировать, поэтому бюрократические процедуры затянулись на девять месяцев.