Российский чиновник умер на следующий день после похорон погибшего на СВО брата

Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин умер на следующий день после похорон погибшего на специальной военной операции (СВО) брата. Об этом сообщает V1.RU.
«Похоронил брата, а на следующий день утром умер сам. Видимо, не выдержало сердце. Как говорят, приехал домой на машине, водитель его оставил, и он в машине скончался», — рассказал один из местных жителей.
Мужчина также сообщил, что чиновника попытались реанимировать медики, однако сделать этого не удалось.
Похороны Зенина состоялись 10 сентября. Отмечается, что из близких у него остались жена и трое детей.
Ранее стало известно, что вдова участника специальной военной операции из Челябинска Дмитрия Нагаева добилась признания его погибшим спустя почти год. Боец сгорел в танке на поле боя, никаких останков внутри не обнаружили, технику долго не могли эвакуировать, поэтому бюрократические процедуры затянулись на девять месяцев.