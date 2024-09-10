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12:02, 10 сентября 2024Культура

Хаматова оценила свою перспективу возвращения в «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что никогда не вернется в театр «Современник»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова оценила свою перспективу возвращения в театр «Современник». Ее слова прозвучали в интервью YouTube-каналу «Миша Понятовский».

«В театр "Современник" я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены. Все уверены, что у меня есть тайные кукловоды, какие-то кураторы. Якобы они платят мне деньги и потом я сажусь и что-то рассказываю вам», — заявила актриса.

По мнению Хаматовой, это значит, что «люди не понимали, с кем они все годы проработали на одной сцене» и что за спектакли играли.

Ранее стало известно, что Чулпан Хаматова продолжает зарабатывать на онлайн-курсах одного из сервисов в России.

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      Варвара Кошечкина
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