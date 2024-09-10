Кейт Бланшетт вышла в свет с ложками на пиджаке

Актриса Кейт Бланшетт посетила кинофестиваль в Торонто с ложками на пиджаке

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в наряде с необычной деталью. Соответствующие снимки приводит издание People.

55-летняя знаменитость посетила международный кинофестиваль в Торонто, чтобы представить сериал «Отказ от ответственности», в котором сыграла главную роль. Для мероприятия звезда «Властелина колец» выбрала черный костюм бренда Hodakova, состоящий из классических брюк и приталенного пиджака. При этом на размещенных кадрах видно, что низ жакета украшен погнутыми серебряными ложками.

Отмечается, что до презентации сериала столовые приборы были использованы для топа, в котором артистка появилась на показе фильма «Бордерлендс» в Лос-Анджелесе.

Ранее Кейт Бланшетт посетила Венецианский кинофестиваль в откровенном образе.