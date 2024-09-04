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11:46, 4 сентября 2024Ценности

55-летняя Кейт Бланшетт появилась на кинофестивале в оголяющем грудь топе

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила Венецианский кинофестиваль в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует People.

55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке вечеринки Passione Party в классических вельветовых черных брюках с завышенной линией талии и блестящем топе из жемчуга люксового бренда Giorgio Armani, который частично оголял ее грудь. В качестве обуви телезвезда предпочла туфли на каблуках в тон, а из аксессуаров на ней были — бриллиантовые серьги и кольца.

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Визажисты нанесли на лицо Бланшетт нюдовый макияж, а волосы уложили волнами.

В августе Кейт Бланшетт пришла на показ фильма «Бордерлендс» в Лос-Анджелесе в топе из серебряных ложек.

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      Карина Черных
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