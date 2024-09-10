Нацполиция Украины задержала сотрудников военкомата за взятки от уклонистов

Сотрудников ТЦК в Ивано-Франковской области задержали за взятки

Национальная полиция Украины задержала троих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Ивано-Франковской области за взятки от уклонистов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«На взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и два служащих регионального ТЦК», — указано в сообщении.

Отмечается, что каждый из них смог наладить коррупционную схему для желающих получить отсрочку от военной службы при помощи электронного кода в системе «Оберег». Как сообщает нацполиция, сумма взяток составляла от 50 до 1 тысячи долларов, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Ранее глава Бучанского ТЦК в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции. Правоохранители обнаружили новые доказательства его коррупционной деятельности. Отмечается, что он с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва с помощью поддельного заключения военно-врачебной комиссии.