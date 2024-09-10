Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 10 сентября 2024Бывший СССР

Нацполиция Украины задержала сотрудников военкомата за взятки от уклонистов

Сотрудников ТЦК в Ивано-Франковской области задержали за взятки

Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины задержала троих сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Ивано-Франковской области за взятки от уклонистов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«На взятках разоблачен заместитель руководителя Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и два служащих регионального ТЦК», — указано в сообщении.

Отмечается, что каждый из них смог наладить коррупционную схему для желающих получить отсрочку от военной службы при помощи электронного кода в системе «Оберег». Как сообщает нацполиция, сумма взяток составляла от 50 до 1 тысячи долларов, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Ранее глава Бучанского ТЦК в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции. Правоохранители обнаружили новые доказательства его коррупционной деятельности. Отмечается, что он с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва с помощью поддельного заключения военно-врачебной комиссии.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше