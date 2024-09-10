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17:24, 10 сентября 2024Экономика

Названа сумма выданного российскими банками кэшбэка

Российские банки в 2023 году выдали около 500 миллиардов рублей кэшбэка

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Банки в России в 2023 году выдали около 500 миллиардов рублей кэшбэка, оценили в Т-Банке. На результат во многом повлияла оплата клиентами товаров и услуг через карты и pay-сервисы. Об этом сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-Банка Сергей Хромов в ходе ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение».

«В прошлом году банки выплатили почти 500 миллиардов рублей кэшбэка. Это очень большая сумма. И все благодаря чему? Благодаря той экономике, которая складывалась на карточном или pay-сервисе. Лояльность зависит от непосредственной экономики платежных методов», — сказал он.

На сессии в рамках форума также обсуждалась необходимость создания единого платежного QR-кода. На данный момент на рынке существует два подхода: от НСПК и от консорциума банков (Сбер, Альфа-банк, Т-Банк). Хромов отметил, что по QR-коду от консорциума банков доступны в качестве способов оплаты рay-сервисы трех крупнейших банков, но также на платежной странице будут СБП и цифровой рубль.

Хромов подчеркнул, что pay-сервисы активно развиваются во всем мире и уже занимают достаточно большую долю на рынке среди различных способов оплаты. К 2027 году доля мировых оплат с pay-сервисами в онлайне может превысить 60 процентов, в офлайне — достигнуть 50 процентов.

Сейчас структура безналичного оборота по способам оплаты выглядит следующим образом: 80 процентов составляют карты, 10 процентов — собственные pay-сервисы банков и еще 10 процентов — СБП. По прогнозам экспертов, доля некарточных методов оплаты к 2026 году может достигнуть 35 процентов.

Создание консорциума для развития единого QR-кода поможет обеспечить равные условия конкуренции — все участники будут придерживаться единых стандартов и публичных тарифов, отметил Сергей Хромов.

«Целью консорциума является, в первую очередь, не получение прибыли как на способе оплаты, а в первую очередь это обеспечение равных условий конкуренции на платежном рынке. А также развитие платежных сценариев и платежного опыта клиентов», — сказал он, продемонстрировав, как будет выглядеть платежная страница на экране телефона после сканирования QR-кода консорциума.

Хромов добавил, что все банки, которые подключатся к консорциуму, должны будут выдерживать соответствующие стандарты и тарифы. Консорциум подразумевает унификацию платежного опыта у клиентов и при этом дает персонализацию.

«Можно будет сразу увидеть расчет кэшбэка при разных способах оплаты. Также будет запоминаться последний способ, чтобы встать на первое место при будущих оплатах», — добавил представитель Т-Банка. К мульти-QR подключены уже 18 банков, отметил он.

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      Алена Шаповалова
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