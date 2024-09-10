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17:14, 10 сентября 2024Моя страна

Названы самые романтичные места в России для свидания осенью

Колесо обозрения в Ростове-на-Дону назвали самым романтичным для свидания осенью
Новодевичьи пруды

Новодевичьи пруды. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам назвали самые романтические достопримечательности Ростова-на-Дону, Самары, Владивостока, Краснодарского края и Москвы и Санкт-Петербурга для свидания осенью. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, на первом месте специалисты выделили колесо обозрения «Одно небо» в Ростове-на-Дону. «С колеса открывается вид на стелу на Театральной площади, Дон и окрестности. Кабинки сделаны из прозрачного стекла, так что фотографии получатся хорошими», — говорится в материале.

В список романтичных локаций России также попала Гончарная мастерская на курорте Роза Хутор, Краснодарский край. Как уточняют в сервисе, получившееся изделие можно забрать с собой через десять дней или заказать доставку почтой.

Следующим идеальным местом для свидания назвали старейший парк Самары — Струковский сад. «Сегодня, как и раньше, по тенистым дорожкам прогуливаются парочки. Приходите сюда вечером, чтобы застать красивый закат», — посоветовали эксперты.

Кроме того, в списке самых романтичных локаций оказались парк «Новодевичьи пруды» в Москве, академия Штиглица в Санкт-Петербурге, Амурский залив во Владивостоке, Мост поцелуев в Краснодаре, центр современной культуры «Флигель» во Владимире и Аллея любви в Нижнем Новгороде.

Ранее в феврале россияне рассказали, в какие регионы страны мечтали бы отправиться со второй половинкой. Среди них оказались Алтай, Камчатка, Кавказ или озеро Байкал. Среди подходящих мест для романтической поездки 9,5 процента также назвали такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Суздаль.

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      Марк Успенский
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