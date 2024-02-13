Россияне назвали места для романтического путешествия мечты

«Туту»: 27 процентов россиян хотят отправиться в романтическую поездку по России

Большинство россиян (почти 27 процентов) хотели бы отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране. О поездке мечты соотечественники рассказали в рамках исследования сервиса путешествий «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 10,6 процента опрошенных признались, что предпочли бы поехать в один из самых красивых регионов России: на Алтай, Камчатку, Кавказ или озеро Байкал. Среди подходящих мест для романтической поездки 9,5 процента также назвали такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Суздаль. В тур со второй половинкой в южные регионы захотели бы отправиться 6,6 процента участников исследования.

Кроме того, 24,6 процента соотечественников заявили о желании организовать романтический отдых на море или экзотических островах: в Турции, Египте, на Мальдивах и других теплых странах. Чуть более 20 процентов россиян выбрали бы города Европы: Париж, Венецию, Прагу.

В исследовании также говорится, что 9,1 процента россиян поехали бы с любимыми на горнолыжный курорт, 7,8 процента — в загородный отель или спа-комплекс, 6 процентов — на дачу или в арендованный дом на природе и 5,2 процента — в экстремальное путешествие.

Ранее авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов ко Дню святого Валентина. Российский перевозчик предлагает купить авиабилеты со скидкой 35 процентов.

