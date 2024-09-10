В Совфеде отреагировали на решение Нидерландов разрешить Украине удары с F-16 по России

Сенатор Климов осудил решение Нидерландов разрешить ВСУ наносить удары по России

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на решение Нидерландов разрешить Украине наносить по России удары при помощи истребителей F-16. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор осудил позицию Амстердама, назвав ее «сотрясением воздуха».

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.

«Это не удивляет, потому что Нидерланды входят в НАТО, а НАТО ведет войну против России с территории Украины. Это война НАТО. (...) Все эти игры с разрешением — это просто пиар, там давно все решили. (...)», — отметил Климов.

Как будто от этого разрешения что-то изменится. (...) Все, что сейчас говорится, — это просто сотрясение воздуха Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

6 сентября стало известно, что Амстердам поставит Киеву ракеты для F-16, запчасти и оборудование. Общая сумма материальной поддержки составит 80 миллионов евро.