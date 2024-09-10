В Совфеде отреагировали на решение Нидерландов разрешить Украине удары с F-16 по России

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отреагировал на решение Нидерландов разрешить Украине наносить по России удары при помощи истребителей F-16. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор осудил позицию Амстердама, назвав ее «сотрясением воздуха».
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России.
«Это не удивляет, потому что Нидерланды входят в НАТО, а НАТО ведет войну против России с территории Украины. Это война НАТО. (...) Все эти игры с разрешением — это просто пиар, там давно все решили. (...)», — отметил Климов.
Как будто от этого разрешения что-то изменится. (...) Все, что сейчас говорится, — это просто сотрясение воздуха
6 сентября стало известно, что Амстердам поставит Киеву ракеты для F-16, запчасти и оборудование. Общая сумма материальной поддержки составит 80 миллионов евро.