Нидерланды поставят ВСУ ракеты для истребителей F-16

Нидерланды поставят ВСУ ракеты «воздух-воздух» для истребителей F-16

Нидерланды поставят ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Нидерланды поставят материалы на сумму 80 миллионов евро. Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, основные материалы для обслуживания, специальные инструменты и лестницы. С помощью ракет класса "воздух-воздух" Украина может сбивать самолеты», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

При этом сроки отправки не были уточнены, однако было подчеркнуто, что они «будут поставлены в самом скором времени».