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18:47, 10 сентября 2024Мир

Обворованная итальянка переехала грабителя на машине

Обворованная итальянка выследила и переехала на машине грабителя-мигранта

Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Обворованная итальянка из тосканского города Виареджо выследила и переехала на машине своего грабителя-мигранта из Алжира. Об этом сообщает газета Nazione.

«Этого человека ударил и прижал к окну магазина белый внедорожник, который ехал на головокружительной скорости только для того, чтобы сбить его. (...) На борту находилась женщина, у которой минут двадцать назад под угрозой ножа украли сумку в исторической семейной бане на Пасседжиате», — отмечается в материале издания.

О девушке известно, что она была арестована, так как в результате ее действий врачи не смогли спасти правонарушителя.

5 августа в Греции задержали преступника из Италии, который 11 лет скрывался от правосудия. Итальянец решил отпраздновать чемпионство его любимой футбольной команды в одном из местных ресторанов. Его узнали на одной из сделанных в заведении фотографий и вскоре задержали.

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      Максим Габриелян
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