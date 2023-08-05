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17:41, 5 августа 2023Из жизни

Скрывавшийся 11 лет преступник попался полиции из-за страсти к футболу

Преступник из Италии скрывался 11 лет и выдал себя из-за победы любимой команды

Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock / Fotodom

В Греции задержали преступника из Италии, который 11 лет скрывался от правосудия. Мужчину подвела его страсть к футболу, сообщает итальянский телеканал Sky.

Мужчина много лет скрывался на греческом острове Корфу. На родине его приговорили к более чем 14 годам тюремного заключения.

Итальянец решил отпраздновать чемпионство его любимой футбольной команды в одном из местных ресторанов. Его узнали на одной из сделанных в заведении фотографий и вскоре задержали.

Задержанный принадлежал к одному из мафиозных кланов, отвечая в группировке за управление. Итальянский суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и других преступлений в финансовой сфере.

Ранее бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Спортсмен опубликовал видеоролик с нарезкой своих сейвов, награждений и ярких моментов карьеры. «Вот и все, ребята!» – говорится в сопровождающей видео подписи.

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    Алан Босиков
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