Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он объявил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен опубликовал видеоролик с нарезкой своих сейвов, награждений и ярких моментов карьеры. «Вот и все, ребята! Ты дал мне все, я дал тебе все. Мы сделали это вместе», — подписал ролик 45-летний Буффон.

Вратарь с 2021 года являлся игроком «Пармы». Его контракт с клубом серии B рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее он уже выступал за команду с 1995-го до 2001 год.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», цвета которого защищал с 2001-го по 2018 год и с 2019-го по 2021 год. Один сезон он провел во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны итальянец становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.