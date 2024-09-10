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21:51, 10 сентября 2024Культура

Окровавленный Егор Крид пообещал найти «каждого по одному»

Окровавленный Егор Крид с разбитым лицом пообещал найти «каждого по одному»

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский певец Егор Крид выложил кадры, на которых он стоит с окровавленным лицом. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

В следующем посте он пообещал найти «каждого по одному».

Видео оказалось постановочным. Спустя несколько минут исполнитель признался, что у него на лице грим, а сам он находится на съемках кинофильма. Крид попросил прощения у тех, кого могли напугать его сообщения.

В августе Егор Крид снялся в образе персонажа из серии фильмов «Сумерки». Он перевоплотился в вампира Эдварда Каллена, роль которого исполнил британский актер Роберт Паттинсон. Так, он нанес соответствующий грим — придал коже бледный оттенок, надел темные линзы и подчеркнул брови. В то же время артист зачесал волосы наверх, сделав небрежную укладку.

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      Марина Совина
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