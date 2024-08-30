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16:14, 30 августа 2024Ценности

Егор Крид снялся в образе Эдварда Каллена из «Сумерек»

30-летний певец Егор Крид снялся в образе вампира Эдварда Каллена из «Сумерек»

Кадр: Telegram-канал «Егор Крид»

Российский певец Егор Крид снялся в образе персонажа из серии фильмов «Сумерки». Фото и видео он опубликовал в Telegram.

30-летний исполнитель перевоплотился в вампира Эдварда Каллена, роль которого исполнил британский актер Роберт Паттинсон. Так, он нанес соответствующий грим — придал коже бледный оттенок, надел темные линзы и подчеркнул брови. В то же время артист зачесал волосы наверх, сделав небрежную укладку.

При этом компанию ему составила девушка, примерившая на себя образ главной героини ленты Беллы Свон, которую сыграла актриса Кристен Стюарт.

В феврале блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган снялись в нарядах героев мультфильма «Шрек».

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      Карина Черных
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