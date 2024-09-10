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13:10, 10 сентября 2024Экономика

Названы самые опасные звуки в автомобиле

Директор «Автодом Алтуфьево» Тимашов назвал пять опасных звуков в автомобиле

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Посторонние звуки в автомобиле всегда являются поводом для беспокойства, но на пять из них нужно обратить особенное внимание, чтобы не столкнуться с серьезной поломкой или снижением безопасности. О них в беседе с «Российской газетой» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Первым в списке он назвал стук в двигателе, что может быть вызвано износом коленчатого вала и поршневой группы. А если стук сопровождает мигание сигнальной лампы низкого давления масла, то лучше остановить автомобиль и вызвать эвакуатор.

Вой трансмиссии может указывать на проблемы с передним или задним мостом, а также с коробкой передач. Скрежет или скрип тормозов указывает на полный износ тормозных колодок.

Щелчки при движении с вывернутыми колесами могут быть связаны с разрушением шаровых шарниров, а сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие говорит о возможном износе шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.

Ранее эксперт предупредил об опасности отказа от регулярной замены моторного масла, потому что такое поведение приведет к скорой поломке двигателя.

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