Названы самые опасные звуки в автомобиле

Директор «Автодом Алтуфьево» Тимашов назвал пять опасных звуков в автомобиле

Посторонние звуки в автомобиле всегда являются поводом для беспокойства, но на пять из них нужно обратить особенное внимание, чтобы не столкнуться с серьезной поломкой или снижением безопасности. О них в беседе с «Российской газетой» рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Первым в списке он назвал стук в двигателе, что может быть вызвано износом коленчатого вала и поршневой группы. А если стук сопровождает мигание сигнальной лампы низкого давления масла, то лучше остановить автомобиль и вызвать эвакуатор.

Вой трансмиссии может указывать на проблемы с передним или задним мостом, а также с коробкой передач. Скрежет или скрип тормозов указывает на полный износ тормозных колодок.

Щелчки при движении с вывернутыми колесами могут быть связаны с разрушением шаровых шарниров, а сильный стук подвески при наезде на минимальное препятствие говорит о возможном износе шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора.

Ранее эксперт предупредил об опасности отказа от регулярной замены моторного масла, потому что такое поведение приведет к скорой поломке двигателя.