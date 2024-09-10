Парень показал привезенный дедом отвратительный сувенир и получил предостережение

Пользователь Reddit с ником Zombiehacker595 опубликовал на портале фотографию сувенира, который его дед привез из Малайзии. В комментариях парня предупредили, что он может быть опасен для здоровья.

На фотографии, прикрепленной к посту, запечатлена зеленая бутылка с алкогольным напитком. Внутри нее можно заметить тело ящерицы с открытым ртом. Парень уточнил, что дед привез напиток еще в 1960-1970-х годах.

В комментариях пользователи сочли увиденное отвратительным. «Я уверен, что пить это небезопасно», «Мне однажды пришлось выпить рюмку змеиной настойки на свадьбе друга из Кореи. 0 из 10, повторять не буду», «Так начинается фильм "Чужой"», «Это напиток или научный образец?» — написали они.

Комментаторы также добавили, что такие напитки популярны в Азии. По их словам, в настойки нередко добавляют змей, скорпионов, личинок и других существ.

Ранее парень рассказал на Reddit, как почувствовал слежку и обнаружил неприятную картину во дворе дома. В комментариях посчитали находку отвратительной.