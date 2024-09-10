Пашинян: Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора

Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора и должны подписать соглашение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы. (...) Мы предлагаем в кратчайшие сроки подписать согласованные статьи», — рассказал армянский премьер. По его словам, еще две статьи соглашения согласованы частично.

Пашинян рассказал об успехах в заключении мирного договора в ходе международного форума Yerevan Dialogue. По его словам, Ереван выполнил все пункты трехстороннего заявления 2020 года. Политик также заявил, что обеспечением безопасности транспортных коммуникаций с Азербайджаном должна заниматься Армения.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Ереван в попытках сократить текст мирного договора ради быстрого подписания. По его словам, было согласовано около 80 процентов документа.