Подсчитан процент экономных россиян

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11:48, 10 сентября 2024Экономика

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ВЦИОМ: индекс доверия россиян к банковским вкладам вырос до 58 пунктов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если год назад индекс доверия жителей России банковским вкладам составлял 53 пункта, то в 2024 году он вырос до 58. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщило РИА Новости.

Оказалось, что 49 процентов россиян полагают, что в настоящее время свободные деньги лучше положить в банк. В то же время почти 30 процентов считают, что деньги из кредитных организаций лучше забрать.

Также выяснилось, что 53 процента респондентов выступают за минимальные траты. По их мнению, сложившаяся обстановка располагает к тому, чтобы копить на будущее. Лишь 33 процента ратуют за то, чтобы как можно быстрее вложить во что-то заработную плату или пенсию.

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Чуть больше 30 процентов россиян оценили настоящее время как подходящее для крупных покупок. Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются 46 процентов. Кроме того, 75 процентов констатировали, что сейчас не та ситуация, когда стоит брать кредиты.

Ранее первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев призвал россиян диверсифицировать сбережения, если они хотят их обезопасить. По его словам, часть накоплений нужно вложить в наличность, часть в драгоценные металлы, а часть в срочные банковские депозиты.

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      Кирилл Луцюк
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