Польские шахтеры и энергетики устроили протест в центре Варшавы

Шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы, требуя повышения зарплаты

Профсоюзы энергетической компании Enei устроили акцию протеста в центре Варшавы, требуя переговоров о будущем угольных шахт и повышения зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли улицу Круча, где расположено здание министерства государственных активов. В протесте принимают участие несколько тысяч человек, а именно работники шахты «Богданка», электростанций Козенице и Поланец, которые специально прибыли из Люблинского воеводства.

«Мы скорее выйдем из ЕС, чем закроем шахты», — гласят надписи на плакатах, которые держат протестующие.

Причиной организации протеста послужило беспокойство польских шахтеров будущим угольного сектора в связи с планами Европейского союза переходить на экологически нейтральные источники энергии. Они требуют немедленных переговоров о будущем угольных шахт и электростанций, которые попали под угрозу уничтожения из-за так называемой «зеленой трансформации». Акционеры также хотят добиться пересмотра системы оплаты труда и повышения заработных плат минимум на 15 процентов.

Ранее в Париже прошли протесты, организованные французскими левыми партиями против «захвата власти» президентом Франции Эммануэлем Макроном. Участники акции также протестовали против назначения нового премьер-министра республики Мишеля Барнье.