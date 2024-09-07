Во Франции начались протесты против Макрона

В Париже начались протесты против захвата власти Макроном

В Париже начались протесты, организованные французскими левыми партиями, против «захвата власти» президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом передает РИА Новости.

«К парижскому митингу призвали лидеры левых партий, зеленые и социалисты после того, как Макрон отказался назначить новым премьер-министром страны предложенную левой фракцией "Новый народный фронт" кандидатуру Люси Касте. Французский лидер заявил, что левые не будут участвовать в формировании правительства, несмотря на победу их блока на внеочередных выборах», — передает агентство.

«Макрон, убирайся!», «Макрон — предатель, тебе пора в отставку!», «Остановим захват власти во Франции Макроном!», «Макрон — это синоним антидемократии», скандировали участники протеста в Париже. Также участники акции протестуют против назначения президентом Франции нового премьер-министра республики Мишеля Барнье.

5 сентября Макрон назначил Барнье премьер-министром страны. 73-летний экс-глава МИД и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы».

В этот же день лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал к протестам после назначения нового премьера страны. Он заявил, что назначение Барнье свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов были «украдены».