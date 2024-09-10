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15:51, 10 сентября 2024Россия

Путин призвал к готовности отразить военную агрессию на любых направлениях

Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях

Фото: Владимир Казаков / POOL / РИА Новости

Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в учениях «Океан-2024», передает ТАСС.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях», — заявил Путин.

По словам главы государства, ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот, поскольку атаки могут быть совершены, в том числе в океанской и морской зоне.

«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую и ядерную составляющую. Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта», — заключил президент.

Путин подчеркнул, что сейчас важно делать все необходимое для надежной защиты России и ее граждан.

Ранее президент России заявил о наращивании США сил вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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      Елена Торубарова
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