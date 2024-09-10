Путин призвал к готовности отразить военную агрессию на любых направлениях

Путин: Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях

Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в учениях «Океан-2024», передает ТАСС.

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях», — заявил Путин.

По словам главы государства, ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот, поскольку атаки могут быть совершены, в том числе в океанской и морской зоне.

«Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую и ядерную составляющую. Будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать их ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта», — заключил президент.

Путин подчеркнул, что сейчас важно делать все необходимое для надежной защиты России и ее граждан.

Ранее президент России заявил о наращивании США сил вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион.