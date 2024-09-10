Путин заявил о наращивании США сил у границ России

Путин: США наращивают силы вдоль границ России, включая Украину

США наращивают вооруженные силы вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на командно-штабных учениях «Океан-2024», передает ТАСС.

«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что действия США провоцируют новую гонку вооружений. По его словам, стратегия Вашингтона также мешает завершить конфликт на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях. По словам главы государства, ключевую роль в решении этой задачи играет военно-морской флот, поскольку атаки могут быть совершены, в том числе в океанской и морской зоне.