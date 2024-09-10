Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:13, 10 сентября 2024Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,2 миллиона рублей

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,2 миллиона рублей. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.Ru».

Речь идет о квартире площадью 22,3 квадратного метра в новостройке поселения Филимонковское (Новомосковский административный округ). В старых границах Москвы наиболее бюджетный вариант обойдется в 5,3 миллиона рублей — столько придется заплатить за квартиру площадью 19,9 квадратного метра в Крюково (Зеленоградский АО).

В целом, по словам эксперта, в Москве продается 33,92 тысячи квартир и апартаментов стоимостью до 15 миллионов рублей. При этом за август количество таких вариантов сократилось на 1,3 процента.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно приобрести за 4,8 миллиона рублей. Речь идет о студии площадью 19,3 «квадрата» на втором этаже жилого комплекса «Некрасовка» в Юго-Восточном административном округе столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он приехал из Узбекистана и фотографировал военкоматы

      Месси назвал величайшего спортсмена в истории

      Встречающаяся одновременно с несколькими парнями девушка заявила о нетерпимости к изменам

      Изрезавший экс-жену ножом россиянин напал на полицейского и получил 13,5 лет колонии

      Россиянам отсоветовали ждать падения цен на жилье

      Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье

      На Западе заявили об информационной войне Зеленского против Германии

      В России сотрудница оператора связи передавала данные об абонентах за деньги и попалась

      Плющенко запросил многомиллионный грант на ледовое шоу

      Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше