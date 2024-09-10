Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,2 миллиона рублей

Самую дешевую квартиру в Москве можно купить за 4,2 миллиона рублей. Такие данные приводит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.Ru».

Речь идет о квартире площадью 22,3 квадратного метра в новостройке поселения Филимонковское (Новомосковский административный округ). В старых границах Москвы наиболее бюджетный вариант обойдется в 5,3 миллиона рублей — столько придется заплатить за квартиру площадью 19,9 квадратного метра в Крюково (Зеленоградский АО).

В целом, по словам эксперта, в Москве продается 33,92 тысячи квартир и апартаментов стоимостью до 15 миллионов рублей. При этом за август количество таких вариантов сократилось на 1,3 процента.

Ранее сообщалось, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно приобрести за 4,8 миллиона рублей. Речь идет о студии площадью 19,3 «квадрата» на втором этаже жилого комплекса «Некрасовка» в Юго-Восточном административном округе столицы.