Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

«Инком-Недвижимость»: самая дешевая квартира в Москве стоит 4,8 миллиона рублей

Самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 4,8 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Инком-Недвижимость», пишет «Финансы Mail».

Речь идет о студии площадью 19,3 «квадрата» на втором этаже жилого комплекса «Некрасовка» в Юго-Восточном административном округе столицы. В квартире выполнен ремонт и есть застекленная лоджия.

Другая доступная по цене квартира находится на девятом этаже дома 1975 года постройки в районе Орехово-Борисово Северное в Южном административном округе. Студия площадью 19 «квадратов» с отделкой и лоджией стоит 5,19 миллиона рублей.

«В ближайшей перспективе "вторичка" едва ли станет доступнее. Но и о подорожании в отсутствие ипотеки и невысокого спроса вряд ли стоит говорить», — прокомментировал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

В августе самая дешевая «однушка» в Москве стоила 4,52 миллиона рублей. Это квартира, расположенная в Новой Москве на третьем этаже пятиэтажного дома 1992 года постройки. Ее площадь — 33 квадратных метра.