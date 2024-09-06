Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 6 сентября 2024Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Москве

«Инком-Недвижимость»: самая дешевая квартира в Москве стоит 4,8 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 4,8 миллиона рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Инком-Недвижимость», пишет «Финансы Mail».

Речь идет о студии площадью 19,3 «квадрата» на втором этаже жилого комплекса «Некрасовка» в Юго-Восточном административном округе столицы. В квартире выполнен ремонт и есть застекленная лоджия.

Другая доступная по цене квартира находится на девятом этаже дома 1975 года постройки в районе Орехово-Борисово Северное в Южном административном округе. Студия площадью 19 «квадратов» с отделкой и лоджией стоит 5,19 миллиона рублей.

«В ближайшей перспективе "вторичка" едва ли станет доступнее. Но и о подорожании в отсутствие ипотеки и невысокого спроса вряд ли стоит говорить», — прокомментировал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

В августе самая дешевая «однушка» в Москве стоила 4,52 миллиона рублей. Это квартира, расположенная в Новой Москве на третьем этаже пятиэтажного дома 1992 года постройки. Ее площадь — 33 квадратных метра.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

      В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше