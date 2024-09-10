Раскрыты лучшие места в России для наблюдения за китами

Россияне могут увидеть китов в Камчатском и Хабаровском краях или на Чукотке. Лучшие места для наблюдения за млекопитающими раскрыли эксперты сервиса «Яндекс Путешествия», материал поступил в редакцию «Ленты.ру».

На первом месте рейтинга оказались Командорские острова на Камчатке, где водятся серые и горбатые киты, а также косатки. Специалисты отмечают, что приезжать на острова лучше в период с июля по сентябрь.

«Чаще всего туристы едут на крупнейший из Командорских островов — остров Беринга. Он не требует специального разрешения для посещения, однако для морских экскурсий в этой зоне нужно будет заблаговременно оформить допуск в пограничном управлении Петропавловска-Камчатского», — объяснили в сервисе.

Отмечается, что перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского в среднем стоит от 17,1 тысячи рублей, далее до острова Беринга можно добраться по воздуху на самолете или по морю на судне.

После Камчатки в списке следуют Шантарские острова, которые находятся на Дальнем Востоке и где с июня по сентябрь можно увидеть финвалов, японских гладких, горбатых, серых и других китов. «Смотреть на местную фауну в основном едут в бухту Врангеля — там самая высокая концентрация краснокнижных животных. К тому же там можно не только посмотреть на гренландских китов, но и поплавать рядом с ними на сапбордах», — говорится в материале.

Добраться до островов можно через Хабаровск с последующим перелетом на вертолете или поездкой на катере. Выгоднее и удобнее всего организовать поездки через туристические фирмы, они занимаются перевозкой туристов

Также в рейтинге оказался остров Врангеля на Чукотке. «Здесь можно встретить гренландских китов и белух — в сентябре они приплывают поближе к побережью острова. А на мысе Чаплина серые киты подходят под самый берег», — сообщили специалисты и порекомендовали также посетить остров Итыгран со знаменитой Китовой Аллеей, крайнюю точку Евразии мыс Дежнева, а также мыс Кенискен с моржами.

«Долететь из Москвы до города Анадырь можно по цене от 21 тысячи рублей. Далее из Анадыря до острова Врангеля можно добраться на судне ледового класса. Организацией таких поездок занимаются туристические фирмы», — уточняют эксперты.

В рейтинге лучших мест для наблюдения за китами в России также оказались Кольский полуостров, Мурманская область, Соловецкие острова и Архангельская область.

Ранее в августе российские ученые обнаружили в ходе экспедиции 15 китов, которые могут быть ранее неизученной группой. Отмечается, что ученые Российской академии наук отправились в экспедицию по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В ходе экспедиции специалисты встретили группу из 15 редких гренландских китов.