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10:24, 10 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардия показала на видео задержание захватившего семью в заложники мужчины

Освобождение взятой в заложники семьи в Новосибирске попало на видео

Задержание спецназом Росгвардии неадекватного мужчины, захватившего в заложники семью в Новосибирске, показали на видео. Ролик во вторник, 10 сентября, публикует Telegram-канал ведомства.

На кадрах видно, как спецназовцы врываются в квартиру, на кухне находится женщина с испуганным мальчиком, а в соседнем помещении — полуголый мужчина, на запястьях которого силовики застегивают наручники. Отмечается, что захват проводился через входную дверь и балконное окно. Россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, он удерживал женщину и троих ее несовершеннолетних детей.

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      Владимир Седов
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