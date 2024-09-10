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15:03, 10 сентября 2024Путешествия

Россияне массово устремились в две африканские страны

МТС Travel: турпоток в Марокко и на Маврикий летом 2024 вырос в полтора раза

Фото: Chadi / Globallookpress.com

Российский турпоток в Марокко и на Маврикий летом 2024 года вырос более чем в полтора раза. О том, что соотечественники массово устремились в эти две африканские страны, говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что благодаря росту интереса со стороны россиян Марокко оказалось на третьем месте по числу визитов из всех стран Африки. На четвертой строчке расположилась Республика Маврикий — динамика поездок туда составила 67 процентов. По данным аналитиков, эти два государства за год обогнали по турпотоку ЮАР и Тунис, которые летом 2023 года занимали третье и четвертое места аналогичного рейтинга.

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Лидером спроса на летний отдых в Африке стал Египет — на него пришлось 90 процентов поездок россиян на континент. На втором месте остались Сейшельские острова. Однако их популярность за год снизилась на 43 процента.

В исследовании также говорится, что туристический сезон в Марокко и на Маврикии длится с мая по октябрь. В это время там можно совместить пляжный отдых с экскурсионной программой, серфингом и гастротуризмом. Забронировать отель в Марокко в октябре можно от 2,7 тысячи рублей в сутки на двоих, а на Маврикии — от 4,2 тысячи рублей в сутки на двоих.

В марте сообщалось, что Намибия захотела стать топовым направлением для российских туристов. Чрезвычайный и полномочный посол этой страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва напомнил, что с 2021 года для въезда в африканское государство гражданам России не нужна виза.

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      Алина Черненко
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