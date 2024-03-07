Популярная страна Африки захотела стать топовым направлением у россиян

Посол Намибии в России: страна хочет стать направлением номер один для россиян

Намибия захотела стать топовым направлением для российских туристов. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол популярной африканской страны в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, его слова приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Мы хотим, чтобы Намибия стала для россиян направлением номер один в Африке, — сообщил он. — Все необходимое для этого у страны есть».

Глава дипмиссии напомнил, что с 2021 года для въезда в африканское государство гражданам России не нужна виза, с перелетами проблем тоже нет, сертификаты о прививках не нужны.

«Никаких болезней типа малярии тоже нет, — добавил он. — Страна абсолютно безопасная и удобная, менталитет европейский. А природа, культура и история Намибии очаруют даже самого опытного путешественника».

Посол подчеркнул, что россияне стали чаще интересоваться отдыхом в Намибии, и страна в будущем рассчитывает принимать еще больше туристов из России.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Саудовскую Аравию. Турпоток в эту мусульманскую страну вырос вдвое, до 106 тысяч поездок, за 2023 год.