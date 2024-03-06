Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

РБК: туристический поток из России в Саудовскую Аравию вырос в два раза

Российские туристы массово устремились в Саудовскую Аравию, турпоток в эту мусульманскую страну вырос вдвое. Об этом РБК рассказал директор управления по туризму Саудовской Аравии Фахд Хамидаддин.

По его словам, в 2023 году россияне совершили в Саудовскую Аравию 106 тысяч поездок, что в два раза больше, чем годом ранее. Хамидаддин отметил, что страну посещают как с религиозными целями (паломничество в Мекку и Медину), так и с целью отдыха.

Более того, чиновник подчеркнул, что приток этих путешественников в 2023 году особенно увеличился.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на Шри-Ланку в феврале 2024 года и стали лидерами по поездкам в эту азиатскую страну. В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.