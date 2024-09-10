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16:07, 10 сентября 2024Из жизни

Россиянин вырастил тыкву весом 800 килограммов на шести сотках

KP.RU: россиянин Александр Чусов вырастил гигантскую тыкву весом 803 килограмма

Фото: Marius Ciocirlan / Unsplash

Александр Чусов из Москвы вырастил гигантскую тыкву весом более 800 килограммов и отказался считать ее едой. Об этом пишет KP.RU.

Россиянин рассказал, что заинтересовался выращиванием гигантских овощей в 2016 году, однако натыкался только на иностранные рекорды. «Стал искать информацию и понял, что такого опыта у нас в России еще. Кто-то килограммов на 60 получал тыкву — это тогда был максимум. Поэтому я и решил попробовать сам», — объяснил он.

Чусов занялся агрономическими экспериментами на обыкновенной подмосковной даче с участком площадью шесть соток. С первой же попытки ему удалось вырастить тыкву весом более 400 килограммов. «Хотелось получить очень большой плод, чтобы потом его можно было бы выставить на всеобщее обозрение. Для меня это не еда, а арт-объект, экспонат», — заявил россиянин. В этом году выращенный им «арт-объект» оказался более чем вдвое тяжелее первого.

По предварительным замерам Чусова, его тыква весит 803 килограмма. Однако окончательное взвешивание состоится в воскресенье, 15 сентября на ежегодной выставке гигантских овощей.

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Чусов также опроверг расхожие слухи о том, что выращивание огромной тыквы требует большого количества нитратов. «Некоторые пишут, что большие тыквы — напичканные нитратами. Но дело в том, что если я свою тыкву перекормлю азотом, она начнет болеть, лопнет и сгниет», — пояснил он.

На данный момент мировой рекорд по выращиванию гигантской тыквы принадлежит фермеру из американского штата Миннесота Трэвису Джинджеру. В 2023 году он представил на конкурс плод весом 1247 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айова вырастили самый большой баклажан в мире. Плод, выращенный огородником Дейвом Беннетом, весил 3,78 килограмма.

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      Никита Савин
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