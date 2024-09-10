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15:40, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за участие в боях за Артемовск и Авдеевку в составе ВСУ

Уроженца Севастополя приговорили к 16 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Суд вынес заочный приговор в отношении уроженца Севастополя Эрнеста Громова, который участвовал в боях за Артемовск и Авдеевку на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в городской прокуратуре.

Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, Громов, являясь гражданином России, перешел на сторону Украины и в период с 2022 по 2024 год участвовал в военных действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, он принимал участие в боях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Авдеевки в составе ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя по подозрению в госизмене. По предварительным данным, она по заданию Украины собирала и передавала сведения о местах дислокации подразделений Минобороны России.

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      Олеся Мицкевич
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