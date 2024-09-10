Россиянка описала знакомство с мужчиной в Италии фразой «меня приняли за шлюху»

Российская туристка побывала в Италии и описала знакомство с местным мужчиной фразой «меня приняли за шлюху, я была в шоке». Своей историей она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам собеседницы издания, она прогуливалась по набережной в Палермо, Сицилия, в обычной одежде, не привлекающей внимание. «Но дело в том, что у меня короткая стрижка под мальчика и светлые волосы. И я предполагаю, что для сицилийцев эта внешность вообще достаточно необычная», — объяснила путешественница повышенное внимание мужчин к себе.

Во время прогулки к россиянке подошел молодой парень и спросил дорогу. У пары завязался разговор, в ходе которого незнакомец задавал ненавязчивые вопросы и рассказал немного о себе. Оказалось, что мужчина родился и живет в Палермо.

«Затем он спросил, остановилась ли я в отеле или сняла дом на Airbnb. Я ответила, что сняла дом. И тогда он захотел увидеться позже», — поделилась россиянка. Девушка смутилась и предложила встретиться в баре, где вечером ее будут ждать друзья. Однако нового знакомого это не устроило: он достал телефон и с помощью переводчика написал туристке, что хочет провести с ней ночь.

«Я просто обалдела! Конечно, я сказала "нет". Это очень странно! Я уже начала уходить, но он начал кричать мне вслед, мол, пожалуйста, можно мне хотя бы твой номер. Тогда я начала идти еще быстрее», — рассказала путешественница. Девушка добавила, что была шокирована таким предложением от незнакомца.

Ранее эта же туристка побывала в Италии и рассказала, что местные жители обожают и очень ждут русских туристов. Большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег.