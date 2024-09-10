Россиянка побывала в Италии и раскрыла истинное отношение местных к русским

Российская туристка побывала в Италии и рассказала, что местные жители обожают и очень ждут русских туристов. Истинное отношение европейцев к соотечественникам она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам собеседницы издания, большинство ее знакомых итальянцев восхищаются щедростью россиян, которые привыкли тратить в отпуске много денег. Европейские туристы, напротив, не любят выходить за рамки заготовленного бюджета и во время поездок экономят на всем, заметила россиянка.

«Русские же потратят в десять раз больше своего бюджета, выйдут за рамки, наберут по пути кредитов, чтобы этот отпуск прошел как самый последний и самый лучший отпуск в жизни», — поделилась мнением путешественница.

Однако привычка тратить — не единственная черта, за которую россиян любят в Италии. «Все итальянцы говорят, что русские туристы невероятно приятные, очень общительные, положительные. А еще я часто слышала, что мы похожи менталитетом, поэтому хорошо понимаем друг друга», — рассказала она.

Ранее эта же туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По словам девушки, в Сицилии в основном все едят только хлеб.