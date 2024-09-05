Россиянка описала еду в Италии фразой «это просто отвратительно»

Российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». Своим отзывом она поделилась с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что многие люди просто боятся себе в этом признаться и не говорят правду, но итальянская еда просто ужасная, — заявила девушка. — Не могу больше это терпеть, я очень скучаю по нормальной домашней российской еде».

По словам девушки, в Сицилии в основном все едят только хлеб. «В каждом блюде с утра до ночи, это просто невыносимо, выше моих сил, — пояснила она. — Тут даже есть местный десерт — мороженое в хлебе».

Путешественница сообщила, что как-то поехала на остров Липари, зашла в местную таверну и заказала там обычный салат с тунцом. «Официант назвал мой выбор слишком скучным и банальным и предложил попробовать их фирменный салат», — добавила она.

В итоге россиянке принесли тот же салат, но с кусками хлеба, которые были пропитаны маслом. «И это было ужасно на вкус, — пожаловалась она. — Здесь, кроме этого, просто есть нечего. В Палермо я нашла единственную шведскую кофейню, где готовят завтраки с яйцами. И я отсюда просто не могу вылезти уже который день, потому что это для меня какая-то отрада».

Ранее тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.