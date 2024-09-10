Российская школьница прикурила от Вечного огня и попала под следствие

В ДНР школьница прикурила от Вечного огня и сожгла цветы

В Донецкой народной республике (ДНР) 14-летняя школьница на прогулке прикурила от Вечного огня и сожгла возложенные цветы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, девушка приехала из Донецка в гости к своей подруге в Енакиево. Они пошли гулять. В какой-то момент они захотели покурить, но не нашли зажигалки. Тогда они пошли к Вечному огню и прикурили от мемориала, а затем сожгли цветы.

Следствие и правоохранители уже занялись проверкой.

Ранее сообщалось, что в Сочи суд приговорил к 450 часам обязательных работ жительницу Ростовской области, которая кинула четыре мусорных пакета в Вечный огонь.