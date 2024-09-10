Российский инженер изготовил антивоенные надписи на ключах и получил срок

Российскому инженеру конструкторского бюро (КБ) «Радуга» дали срок за изготовление антивоенных надписей на ключах. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, в конце января 2024 года осужденный решил нанести на бирки ключей от ячеек, где хранились мобильные телефоны сотрудников бюро, антивоенные надписи. После обнаружения надписей начальник охраны предприятия принял решение о немедленной блокировке дверей и полной эвакуации всех сотрудников. Бюро вынужденно прекратило работу на 50 минут и понесло ущерб в размере 237 тысяч рублей. Когда виновника ЧП выявили, он стал фигурантом дела о действиях по дискредитации армии, создавших помехи функционированию объекта.
Россиянин признал свою вину и возместил ущерб, но все равно получил за свои действия три года колонии.
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