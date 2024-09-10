Российский инженер изготовил антивоенные надписи на ключах и получил срок

Инженеру КБ «Радуга» дали три года колонии за антивоенные надписи на ключах

Российскому инженеру конструкторского бюро (КБ) «Радуга» дали срок за изготовление антивоенных надписей на ключах. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в конце января 2024 года осужденный решил нанести на бирки ключей от ячеек, где хранились мобильные телефоны сотрудников бюро, антивоенные надписи. После обнаружения надписей начальник охраны предприятия принял решение о немедленной блокировке дверей и полной эвакуации всех сотрудников. Бюро вынужденно прекратило работу на 50 минут и понесло ущерб в размере 237 тысяч рублей. Когда виновника ЧП выявили, он стал фигурантом дела о действиях по дискредитации армии, создавших помехи функционированию объекта.

Россиянин признал свою вину и возместил ущерб, но все равно получил за свои действия три года колонии.

29 августа сообщалось, что приехавшая из Донбасса 55-летняя женщина спела в караоке-баре «Коза-Ностра» в Москве песню с проукраинскими лозунгами и попала на допрос в полицию.