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11:14, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российский инженер изготовил антивоенные надписи на ключах и получил срок

Инженеру КБ «Радуга» дали три года колонии за антивоенные надписи на ключах

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российскому инженеру конструкторского бюро (КБ) «Радуга» дали срок за изготовление антивоенных надписей на ключах. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в конце января 2024 года осужденный решил нанести на бирки ключей от ячеек, где хранились мобильные телефоны сотрудников бюро, антивоенные надписи. После обнаружения надписей начальник охраны предприятия принял решение о немедленной блокировке дверей и полной эвакуации всех сотрудников. Бюро вынужденно прекратило работу на 50 минут и понесло ущерб в размере 237 тысяч рублей. Когда виновника ЧП выявили, он стал фигурантом дела о действиях по дискредитации армии, создавших помехи функционированию объекта.

Россиянин признал свою вину и возместил ущерб, но все равно получил за свои действия три года колонии.

29 августа сообщалось, что приехавшая из Донбасса 55-летняя женщина спела в караоке-баре «Коза-Ностра» в Москве песню с проукраинскими лозунгами и попала на допрос в полицию.

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      Владимир Седов
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