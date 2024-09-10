Российский пасечник обознался в темноте и забил друга поленом

В Красноярском крае задержали пасечника, забившего друга поленом

В Красноярском крае задержали жителя села Кириково, подозреваемого в расправе над другом. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 сентября подозреваемый пригласил друга к себе на расположенную в лесу пасеку. После застолья хозяин уснул в доме, а когда очнулся, то заметил некую фигуру возле ульев. В темноте владелец пасеки обознался и, вооружившись поленом, нанес другу два удара по голове. Утром, осознав содеянное, пасечник сжег полено, надел на голову товарищу пакет, завернул тело в тент, вывез в лесной массив и выбросил на 50-м километре автодороги Галанино — Пировское.

Когда 4 сентября к силовикам обратились родственники пропавшего, начались поиски. После обнаружения тела пасечник оказался в числе подозреваемых. После допроса он дал признательные показания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

16 августа сообщалось, что в Самарской области россиянин забил друга палкой и сбросил в колодец.