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19:41, 10 сентября 2024Из жизни

Семь заговорщиков остановили перед покушением на Папу Римского

В Индонезии задержали семь заговорщиков, готовивших покушение на Папу Римского

Фото: Indonesian National Police

В Индонезии задержали семь человек, готовивших покушение на Папу Римского. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Заговорщиков успели остановить за два дня до визита папы Франциска в столицу Индонезии Джакарту. Знакомы ли они друг с другом и состоят ли в общей террористической ячейке, пока не установлено. У одного из задержанных нашли лук и стрелы, дрон и листовки «Исламского государства» (признано террористической организацией в России и запрещена).

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По версии индонезийской полиции, заговорщиков возмутило намерение папы посетить Истикляль — крупнейшую мечеть в Юго-Восточной Азии. Другим поводом для недовольства стало то, что телекомпании по просьбе властей собирались показывать визит Франциска вместо азана (мусульманского призыва к молитве).

Ранее сообщалось, что папа Франциск дал интервью, в котором рассказал о своих взглядах на ад. «Я предпочитаю думать, что ад пуст, — заявил он. — По крайней мере я надеюсь, что это так».

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      Олег Парамонов
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