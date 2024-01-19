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17:17, 19 января 2024Из жизни

Папа Римский сделал неожиданное заявление об аде

Папа Римский Франциск предположил, что ад пуст

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск дал интервью в прямом эфире и рассказал об аде. Об этом пишет Catholic News Agency.

Часовое интервью 67-летнего понтифика в эфире телешоу Che Tempo Che Fa посмотрели более трех миллионов итальянцев. За время эфира Франциск пошутил, что «все еще жив», прокомментировал недавнее объявление Ватикана о разрешении однополых браков и текущие военные конфликты, а также предположил, что может привести к армагеддону.

Кроме того, понтифик ответил на необычный вопрос об аде, когда ведущий Фабио Фацио спросил его, как он представляет его себе. «То, что я скажу, — это не догма, а мой личный взгляд на вопрос. Я предпочитаю думать, что ад пустой. По крайней мере я надеюсь, что это так», — сделал неожиданное заявление Франциск.

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В катехизисе католической церкви при этом говорится, что католическое учение утверждает существование ада и его вечности. Души тех, кто покидает мир земной в состоянии смертного греха, сразу же спускаются в ад, где подвергаются адским наказаниям. Главным наказанием ада является вечное отлучение от Бога. В катехизисе также говорится, что «церковь молится о спасении всех людей».

Богослов Ганс Урс фон Бальтазар в книге «Смеем ли мы надеяться, что все люди будут спасены?» предположил, что ад может оказаться пустым благодаря тому, что Иисус совершил на кресте.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск высказался о сексе и осудил порнографию. Он назвал секс даром божьим, но подчеркнул, что необходимо ценить целомудрие.

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      Антонина Черташ
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