Папа Римский высказался о сексе и порно

Папа Римский Франциск назвал секс даром Божьим и заявил, что ему угрожает порно

Папа Римский Франциск высказался о сексе и осудил порнографию. Об этом сообщает L'unione sarda со ссылкой на выступление понтифика.

Папа Римский назвал секс даром Божьим. Однако, по его словам, необходимо ценить целомудрие, чтобы выиграть «битву против похоти». «Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим. Любить — значит уважать других, стремиться к их счастью, сочувствовать их чувствам, погружаться в познание чужих тела, психологии и души, которыми нужно любоваться», — сказал понтифик.

Папа Римский назвал любовь прекрасной и заявил, что в христианстве нет осуждения полового инстинкта. При этом порно, на его взгляд, угрожает любви, так как является «типом удовлетворения без отношений, которое может приводить к зависимости».

Ранее ватиканского теолога Виктора Мануэля Фернандеса раскритиковали за книги о сексе, которые он написал в молодости. Католики-традиционалисты из Италии и Аргентины, критикующие теолога, отыскали его книгу «Мистическая страсть: духовность и чувственность», которая не издавалась с 1998 года.