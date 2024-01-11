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00:31, 11 января 2024Из жизни

Главу инквизиции раскритиковали за книгу об оргазме и «ненасытных женщинах»

Глава католической инквизиции написал книгу о сексе и назвал женщин ненасытными

Фото: Unsplash

Ватиканского теолога Виктора Мануэля Фернандеса раскритиковали за книги о сексе, которые он написал в молодости. Об этом сообщает Associated Press.

В 2023 году Фернандес возглавил ватиканскую Дикастерию доктрины веры — церковную организацию, которая следит за чистотой католического вероучения и морали. Она была основана в XVI веке и более известна под своим первоначальным названием: инквизиция. У Фернандеса много противников среди консервативных католиков, которые считают его вдохновителем наиболее радикальных изменений церковной политики, произошедших при Папе Римском Франциске.

Недавно на Фернандеса обрушилась новая волна критики. Ее вызвали публикации католиков-традиционалистов из Италии и Аргентины, отыскавшим его книгу «Мистическая страсть: духовность и чувственность», которая не издавалась с 1998 года. Она содержит его рассуждения о сексуальном влечении, порнографии, доминировании и роли удовольствия в плане Господнем. В одной из глав Фернандес утверждает, что женщины «часто бывают ненасытны». Причиной этого он назвал прилив крови во время оргазма.

Критики Фернандеса считают, что в тексте он демонстрирует более широкие познания в области секса, чем могут быть у католического священнослужителя, обязанного соблюдать целибат.

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Фернандес прокомментировал обвинения в свой адрес в католической прессе. По его словам, он написал «Мистическую страсть» будучи молодым священником, и не стал бы делать этого теперь. Он якобы понял, что текст может быть неверно понят, когда книга уже вышла. Именно поэтому она не переиздавалась.

Ранее сообщалось о другой книге подобного содержания, которую Фернандес написал в молодости. Она называлась «Вылечи меня ртом: искусство поцелуя».

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.

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      Олег Парамонов
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