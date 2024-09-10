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19:27, 10 сентября 2024Мир

США отказались «выкручивать руки» Украине

Белый дом: США оставят за Зеленским право решать, когда начинать переговоры

Фото: Leah Millis / Reuters

США не будут давить на Украину в вопросе мирных переговоров и оставят за ней право решать, когда следует их начинать. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Это будет зависеть от Зеленского, когда (...) он будет вести переговоры», — заявил Кирби.

Он добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не намерен во время предстоящего визита в Киев «выкручивать руки Украине» в вопросе начала мирных переговоров с Россией.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол сообщил, что в ходе поездки Блинкен передаст украинскому руководству разрешение на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

Госсекретарь США совершит свой визит совместно с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

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      Елизавета Мытарева
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