Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года

Стилист Александр Рогов: весной и летом 2025 года модной будет бахрома в одежде

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По мнению эксперта, в следующих сезонах популярной станет бахрома в одежде из разных материалов. «Модная Заметка. Нью-Йоркская неделя моды в самом разгаре, но уже можно отследить будущие тренды сезона весна/лето 2025. Одним из них наверняка станет бахрома», — написал он.

Специалист уточнил, что актуальной будет широкая или максимально тонкая тесьма из рафии, трикотажа и кожи.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал самый модный тренч на осень. Он заявил, что еще одним практичным, но более эффектным вариантом, помимо бежевого тренча, является кожаный плащ.