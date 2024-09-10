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05:30, 10 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об угрозе потери зрения из-за одного вида чистящих средств

Эксперт Золотарева: чистящие средства для духовок могут привести к потере зрения

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Моющие средства для духовок и СВЧ-печей могут привести к потере зрения, предупредил старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. О том, какие риски для здоровья представляет этот вид средств для уборки, эксперт рассказала «Ленте.ру».

«Чистить духовки и микроволновки нужно регулярно. Однако использование некоторых химических средств при несоблюдении техники безопасности может представлять опасность для здоровья из-за содержания в их составе сильнодействующих едких веществ. Так, например, поверхностно-активные вещества способны вызывать аллергические реакции в случае индивидуальной непереносимости компонентов средства», — рассказала она.

Такой компонент как гидроксид натрия в составе средства может нанести значительный вред здоровью человека. Он является сильной щелочью и при контакте с кожей способен вызвать серьезные ожоги, попадание его в глаза может привести к потере зрения. Вдыхание паров гидроксида натрия вызывает раздражение дыхательных путей и легких, что может спровоцировать приступ астмы или усугубить состояние, если у человека уже есть это заболевание. При случайном проглатывании это вещество вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта

Мария Золотаревастарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Она также объяснила, что фенольные соединения в составе чистящего средства могут оказать негативное воздействие на нервную систему.

«Хлор и хлорсодержащие средства тоже могут представлять угрозу для здоровья человека, особенно для детей и для людей с заболеваниями сердца и легких. В них содержатся гипохлориты натрия и кальция, которые при растворении в воде образуют различные соединения хлора. Например, летучую хлорноватистую кислоту, способную оказывать раздражающее воздействие на слизистые глаз, носа и дыхательных путей», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Биотехнолог также предостерегла россиян от смешивания различных чистящих средств. По ее словам, в таком случае могут выделяться опасные для здоровья человека пары.

«Например, если смешать хлорсодержащее средство с уксусной, муравьиной или лимонной кислотой, выделяется газообразный хлор. Даже незначительное количество паров хлора вызывает сильное раздражение слизистых и дыхательных путей, агрессивно воздействует на кожу и легкие, может вызвать кашель, насморк или отравление. При смешении гипохлорита с аммиаком, который входит в состав средств для мытья стекол, образуются едкие газообразные хлорамины, раздражающие слизистые», — подчеркнула Золотарева.

При использовании хлорсодержащих чистящих средств следует нанести средство на стенки, затем закрыть дверцу, подождать три-пять и только потом чистить внутренние поверхности техники. При чистке духовок и СВЧ-печей важно использовать резиновые перчатки и маску, чтобы защитить кожу, дыхательные пути и слизистые от агрессивного воздействия моющих средств. После чистки нужно тщательно несколько раз промыть поверхности и оставить дверцы открытыми на некоторое время, чтобы высохла влага и испарились остатки чистящего средства. А в завершение обязательно как следует проветрить помещение

Мария Золотаревастарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Ранее россиянам назвали простой способ избавиться от распространенной проблемы в туалете. Так, микробиолог Чарльз Герба посоветовал протирать унитаз, чтобы уменьшить число бактерий.

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Герба объяснил, что микроорганизмы распространяются в помещении, независимо от того, закрыта крышка унитаза или открыта. По его словам, положение крышки почти не влияло на число бактерий, зато изменило траекторию их движения. Так, в закрытом положении патогенов оказалось больше перед унитазом и слева от него, а справа их было заметно меньше, уточнил эксперт.

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      Кирилл Садовский
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